Denuncien l’assignació de pisos d’emergència buits i sense serveis

La PAH insta administracions a validar-ne l’estat abans d’entregar-los a gent vulnerable || “L’alta de la llum em va costar 244 € i en cobro 423 al mes, és inassumible”

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) denuncia que la taula d’emergència habitacional (formada per l’EMU, Serveis Socials de Paeria i Habitatge de la Generalitat) assigna alguns pisos en mal estat o sense un mínim de condicions per entrar-hi a viure. “Els beneficiaris d’aquests habitatges compten amb pocs recursos econòmics. No és concebible que entreguin les claus sense els subministraments d’aigua, llum i gas donats d’alta o sense revisar les instal·lacions o sense un mínim de mobles o equipament indispensables”, va indicar ahir Henry Mora, portaveu de la plataforma antidesnonaments.És el cas de Susana, a la qual van assignar un