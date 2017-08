Els estudiants diuen que pujar la nota al 6,5 per accedir a beques per la Universitat representa un "govern feble"

El sindicat d’Estudiantes critica que l’aprovació de l’esmentada mesura hagi tingut lloc durant el període estival

El Sindicat d’Estudiants considera que la mesura del nou sistemes de beques que exigirà una nota mitjana de 6,5 punts per accedir a la universitat "només mostra un govern feble i amb por a la mobilització social", una actuació de l’Executiu que ha qualificat de "desesperada".

En un comunicat, l’organització estudiantil ha criticat que l’aprovació de l’esmentada mesura hagi tingut lloc durant el període estival i ha asseverat que el "nou enduriment" dels requisits per accedir a l’ajuda pretén "castigar" aquells estudiants que provenen de "famílies treballadores".

"Sembla que els milers d’estudiants que ja no podran anar a la Universitat per culpa d’aquest enduriment li donen exactament igual" al Govern, han expressat.

El sindicat ha titllat d’"indignant les martingales i enganys" les accions de l’Executiu "per intentar imposar la seua voluntat tant sí com no" i ha assegurat que la modificació no s’incloïa als esborranys oficials, a més d’"ocultar-se conscientment".

I ha assegurat que fa més de tres anys que l’Executiu està "intentat liquidar el sistema de beques".

Des de l’organització han argumentat que el canvi en les condicions constitueix "una maniobra" per escometre "el que no s’han atrevit a fer de manera clara per por de la resposta que podia generar", i fa una crida per frenar les mesures de "desmantellament" de la universitat pública.