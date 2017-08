Detingut un veí de Vilanova de la Barca acusat de terrorisme jihadista

Operacions policials amb origen a Ponent, on s’ha alertat de la presència de radicals, han permès detenir terroristes en altres països europeus

Un veí de Vilanova de la Barca de 34 anys va ser detingut divendres per la Policia Nacional en una investigació de l’Audiència Nacional per terrorisme jihadista. L’home, que havia estat arrestat dies abans a l’Eix Comercial per amenaçar de posar una bomba, està acusat de ser partidari de Daesh i voler viatjar a Síria per allistar-se.Agents de la Policia Nacional van detenir dijous passat a Vilanova de la Barca Mokhtar Barrak, un home de 34 anys investigat per l’Audiència Nacional acusat d’estar en un avançat estat de radicalització, de ser partidari de Daesh i de tenir la intenció d’unir-se