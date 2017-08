Visites guiades per les 'entranyes' de la Llotja, com camerinos, a partir de la tardor

L’ajuntament organitzarà a partir de la tardor vinent la visita guiada “La Llotja backstage”, que permetrà descobrir llocs d’aquest equipament que són desconeguts per al gran públic. L’alcalde accidental, Rafael Peris, va presentar ahir la nova ruta i va destacar que els punts que els ciutadans podran visitar “són l’ànima de la Llotja i del seu funcionament”.

L’itinerari comença per la porta número 1, que dóna accés al pàrquing i a les taquilles, així com a una zona de despatxos i a la sala de control de seguretat des d’on les vint-i-quatre hores del dia es controlen les seixanta-dos càmeres distribuïdes per tot l’edifici. Una de les atraccions d’aquesta activitat és que els usuaris podran ser a l’escenari de l’auditori Ricard Viñes, la gran sala del teatre, que és la tercera més gran de Catalunya, després de les del Teatre Nacional i el Liceu.

Els visitants també accediran al moll de càrrega i a un dels catorze camerinos de l’equipament, així com als espais i sales preferents per a visites vip, entre altres llocs.