El Parador ja està al 90% fins mitjans de setembre i suma 2.272 reserves

Obre dijous vinent i oferirà visites guiades amb bicicleta a petits tallers de productes alimentaris de l’Horta.

El parador del Roser encara la recta final de cara a la seua obertura dijous vinent amb un 90% d’ocupació a l'agost i la primera quinzena de setembre i amb un total de 2.272 reserves ja confirmades, en només una setmana i mitja des que van començar a recollir-les.



El director del parador, Miquel López, ha destacat que això suposa que en poc més d’un mes arribaran a la ciutat al voltant de cinc mil persones (les habitacions són dobles), amb estades d’entre dos i tres nits de mitjana. El parador els oferirà visites guiades, no només dels principals atractius del patrimoni de la ciutat, com la Seu Vella, el Castell dels Templers o el Museu de Lleida, sinó també altres activitats més "experencials", que aquest tipus de visitants valoren molt bé. Entre elles, ha explicat López, hi serà, per exemple, la visita en bici a petites indústries de l’Horta que elaboren productes alimentaris, com melmelades, dins del concepte de productes alimentaris "quilòmetre zero", que també aplicarà el restaurant de l’hotel, batejat com a "L’aplec". Estarà obert a la ciutat des del dia 10 per a dinars, encara que per als sopars inicialment només atendrà els clients del parador. També hi ha la cafeteria del claustre, que oferirà un menú executiu més econòmic.

Turisme de Lleida ha format el personal del parador perquè col·labori en la promoció turística de la ciutat tant des del punt de vista del patrimoni, com la cultura, gastronomia, enologia i naturalesa, ha explicat l’alcalde accidental, Rafael Peris. "El parador portarà milers de nous visitants a la ciutat i hem d’estar tots preparats per acollir-los i donar la millor imatge possible de la ciutat", ha assenyalat. A més, es treballarà conjuntament la promoció d’esdeveniments com la Fira de Titelles, la batalla de Moros i Cristians o l’Aplec. Cap al 15 de setembre està prevista una estrena oficial del parador obert a la ciutat, ja que la inauguració oficial amb Mariano Rajoy del mes passat va ser tancada al públic en general.