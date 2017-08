Denunciada per utilitzar la targeta d'aparcament de discapacitats del seu pare mort

REDACCIÓ Actualitzada 05/08/2017 a les 08:43

© Una vigilant de zona blava posa una multa, en una imatge d'arxiu. SEGRE

Agents de la Guàrdia Urbana van denunciar divendres a la nit una jove per utilitzar una targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda del seu pare, ja mort. Els fets van tenir lloc cap a les 21.30 hores, quan una patrulla de la Policia Local va rebre un avís per un cotxe mal estacionat en una zona de reserva del carrer Tarragona, al barri de Pardinyes, ja que estava fent un mal ús de la documentació identificativa. En el moment que els agents es van personar al lloc, van poder localitzar la propietària del vehicle en qüestió, una jove de 20 anys, que després de ser preguntada va acabar reconeixent que la targeta d’aparcament no era seua, sinó del seu pare, que a més feia temps que havia mort.



Per aquest motiu, la conductora va ser denunciada per la Guàrdia Urbana i haurà de fer front a una multa per mal ús de la targeta, que, a més, li va ser decomissada pels agents policials.



Les targetes d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda permeten a aquests conductors aparcar sense límit de temps i en qualsevol lloc de la via pública, sempre que el vehicle no dificulti la circulació