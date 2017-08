Rambla Ferran, amb passeig central fins a l’estació i dos carrils menys de calçada

La Paeria ultima el projecte de remodelació, que presentarà als veïns a la tardor

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La Paeria ha reactivat el projecte de remodelació de la rambla Ferran, pendent des de fa anys, i vol treure’l a debat públic aquesta tardor. Preveu reduir el trànsit, eliminant un carril a cada costat del passeig, eixamplar voreres i allargar el passeig central fins a l’estació. També es millorarà la connexió amb el barri d’avinguda del Segre.La rambla Ferran serà remodelada per guanyar terreny per als vianants, amb voreres més amples i només quatre carrils per a cotxes (dos a cada costat del passeig), en lloc dels sis actuals. Això suposarà reduir l’espai de circulació i d’aparcament, tot i