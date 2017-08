Augmenten un 10% en dos anys els pacients de la Franja que són hospitalitzats a Lleida

La resta de serveis sanitaris, com visites a l’especialista i diàlisi, es mantenen però el cost global creix un 28% || Les consultes externes van representar vuit de cada deu de les 24.2025 atencions

Els pacients de la Franja de Ponent hospitalitzats en centres de Lleida, bàsicament a l’Arnau de Vilanova, han augmentat un 10,4 per cent en dos anys, que han passat dels 1.571 ingressats el 2014 als 1.735 del passat exercici. No obstant, el volum global de derivacions es va mantenir estable i es va situar al voltant de les 24.000 entre visites a l’especialista (19.434 el 2016, que representen el 80 per cent de les derivacions), atencions a l’hospital de dia (2.512), tractaments de diàlisi (274) o sessions de rehabilitació (70), entre d’altres, gràcies al conveni que les dos comunitats van