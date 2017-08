La Guàrdia Urbana ha recuperat mil objectes perduts en vuit mesos

Només poden tornar-se al seu amo un 20%

La Guàrdia Urbana custodia milers d’objectes perduts com mòbils d’última generació, tauletes, cotxets de nadó, roba interior i fins i tot productes eròtics. La majoria d’aquests mai són reclamats pels seus amos. L’any passat, van entrar en aquesta oficina més de 1.600 objectes perduts i en el que va de 2017 ja se n’han trobat un miler. Sobretot es tracta d’objectes petits, com moneders o ulleres, però també hi ha algunes curiositats, com maletins plens de cosmètics, botelles de cava o gorres festives. En una bossa es guarden totes les claus trobades en una discoteca de Lleida aquest any. Josep