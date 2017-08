Laboratori capdavanter a l'hospital Arnau per investigar la tuberculosi

Treu a concurs les obres per un pressupost de 464.409 euros || Estarà ubicat a la segona planta i l’estructura modular facilitarà futures ampliacions

L’hospital Arnau de Vilanova ampliarà i millorarà la seguretat del laboratori de microbiologia, que disposarà d’una sala específica per a la investigació sobre la tuberculosi. El nou espai complirà uns requisits molt estrictes en matèria de seguretat biològica per garantir l’hermeticitat i la contenció dels professionals que hi treballaran, amb la qual cosa se situarà al nivell dels laboratoris punters.El pressupost de licitació de les obres del laboratori és d’un import total de 464.409,66 euros i les empreses interessades poden presentar-hi ofertes fins al dia 7 de setembre. Segons el plec de les clàusules tècniques del concurs, les noves instal·lacions s’ubicaran