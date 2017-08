El jutge obliga la Paeria a pagar ara 53.401 € per una obra del 1998

Ha de retornar a la firma Corsán la fiança de la tercera fase de la rambla de Pardinyes

La urbanització de la rambla de Pardinyes, executada entre finals dels anys noranta i principis d’aquest segle, ha generat un epíleg desagradable per a l’ajuntament després que el jutjat contenciós hagi sentenciat que ha d’abonar 53.401,78 euros a l’empresa Corsán Corviam per les obres de la tercera fase, adjudicades el 1998, fa 19 anys. La sentència, dictada a començaments d’aquest any, és ferma després que la Paeria desestimés recórrer-la. Aquest import és el que la constructora va dipositar com a fiança en el moment en què va firmar el contracte, el setembre del 1998, i que l’ajuntament no li havia