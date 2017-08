Un incendi al CaixaForum obliga a tallar Blondel i l’avinguda Madrid

El foc es va originar al pis d’entrada i va provocar una fumarada a l’interior de l’edifici || Dispositiu amb diverses dotacions de Bombers, Urbana i Mossos

Un incendi a l’edifici del CaixaForum va obligar a tallar ahir a la nit la circulació en un dels sentits de les avingudes Blondel i Madrid, entre el pont Vell i el de la Universitat. Els fets van ocórrer cap a les deu de la nit quan, per causes que es desconeixen i que s’investiguen, hauria començat un foc al pis d’entrada de l’edifici, on pel que sembla s’hi han dut a terme algunes tasques de remodelació mentre el centre cultural roman tancat al públic durant el mes d’agost.

Després de saltar l’alarma antiincendis, el personal de seguretat va donar avís als serveis d’emergències i fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat, així com patrulles de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Pel que sembla, el foc va calcinar algun aparell i es va generar una intensa fumarada, per la qual cosa els Bombers van haver de ventilar l’edifici durant una bona estona. A més, també van revisar la resta de les plantes de l’edifici.

Per facilitar el treball, agents de la Urbana van haver de tallar dos dels quatre carrils de circulació de les avingudes Blondel i Madrid, en direcció a l’avinguda Catalunya, sense que això ocasionés problemes de trànsit.