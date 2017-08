Un cotxe es va desfrenar ahir al matí al pàrquing de terra que hi ha a la Seu Vella. El succés es va produir a primera hora després que el propietari el deixés estacionat per anar a treballar, segons va informar la Guàrdia Urbana. El vehicle va circular diversos metres per la zona verda que hi ha davant de la Porta del Lleó. Afortunadament, el cotxe va quedar frenat i tot va quedar en un ensurt. La Urbana es va posar en contacte amb el propietari.