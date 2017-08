Ferida una anciana de 87 anys al ser assaltada per un lladre a Unió

Va caure a terra quan un individu la va abordar per l’esquena i li va sostraure la bossa d’una estrebada || Evacuada a l’Arnau i la Guàrdia Urbana busca l’autor

Una anciana de 87 anys va resultar ferida ahir al matí al ser assaltada per un lladre que li va robar la bossa després de clavar-li una empenta que va fer que la víctima caigués a terra al carrer Unió. La dona va ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova encara que el seu estat de salut no era greu, segons van apuntar des del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La Guàrdia Urbana va obrir un dispositiu per intentar trobar el lladre a partir de la descripció facilitada per testimonis, però ahir no havia transcendit cap detenció.L’assalt es va produir cap