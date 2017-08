Oficis perennes

J.M.A./L.R. 13/08/2017 a les 05:13

Professions tradicionals com perruquers, forners, lampistes o fusters es veuen relativament poc afectats per la innovació tecnològica que reconverteix o n’amenaça altres || Apunten al tracte pròxim, la formació constant i la passió com els pilars per sobreviure i créixer

