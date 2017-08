El sindicat CGT exigeix un altre local davant del deteriorament de l'edifici dels sindicats

Tenen filtracions d’aigua, aïllaments amb amiant, serveis inutilitzats i sortides d’emergència obsoletes

© Una sindicalista mostra una sortida d'emergència que veuen perillosa, per saltar de la vuitena a la segona planta per un tub de lona.

El sindicat CGT, que actualment ocupa la vuitena planta de l’edifici dels sindicats de Blondel, ha denunciat avui el pèssim estat de les instal·lacions, que consideren completament obsoletes. "Hem tingut diverses reunions amb el ministeri i la subdelegació i no són conscients del perill que hi ha per a nosaltres i per a les visites. L’edifici es troba en un estat ruïnós", ha afirmat Javier López, secretari general de CGT a Lleida. Entre les mancances de la planta estan les filtracions d’aigua, en alguns punts a prop del cablatge, aïllaments amb amiant, vàters inutilitzats i sense aigua, sortides d’emergència perilloses i les instal·lacions i equips de climatització i ascensors obsoletes, han explicat els representants del sindicat.

Per això, CGT exigeix al ministeri de Treball que els hi cedeixi un altre local, ja que asseguren que disposa de diversos espais buits que cobririen les seues necessitats. "El director general ens va dir que volen vendre aquest edifici i amb els diners obtinguts pagar el trasllat a un altre lloc, però no podem esperar més. Abans de l’hivern volem ser en un altre lloc", ha explicat López. A més, el sindicat censura que l’administració de l’Estat vulgui afrontar ara, mentre no ven l’edifici, "inversions milionàries" en arreglar la façana i els ascensors de l’edifici, ja que creuen que són un pegat que no servirà de res.