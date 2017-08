Pugen un 7% els socis de les ludoteques municipals de Lleida

Actualitzada 14/08/2017 a les 18:48

També s’incrementa l’assistència

© Un taller en una ludoteca municipal de Lleida. SEGRE

La xarxa de ludoteques de l’ajuntament de Lleida ha tingut 1.314 famílies associades en aquest curs escolar 2016-2017, un 7% més que el curs anterior. Aquestes famílies han arribat a fer ús de les cinc ludoteques municipals de Lleida fins a 65.894 vegades, més de tres mil més que l’any passat.



De mitjana, el conjunt de les ludoteques reben cada dia la visita de 317 usuaris.



La xarxa està formada per cinc espais, ubicats al Centre Històric, Bordeta, Balàfia, Cappont i Gardeny (la Mariola) i té actualment en marxa quatre projectes: Nadó, Ralet, Fil i Espai familiar.



Els serveis de les ludoteques s’inicien com a espai de trobada en els primers mesos de vida dels nadons i posteriorment com a servei d’acompanyament a les famílies en el procés educatiu, mitjançant el joc, al llarg del creixement dels seus fills.