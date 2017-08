Ferits cinc agents de la Guàrdia Urbana per agressions en tres dies

Tres persones han estat arrestades des de divendres per delictes d’atemptat a l’autoritat || L’última detenció va ser ahir per una baralla a l’avinguda del Segre

Cinc agents de la Guàrdia Urbana han resultat ferits des de divendres al ser agredits per ciutadans. Per aquests fets han estat arrestades tres persones. L’última detenció es va produir ahir després d’una baralla a l’avinguda del Segre. Aquest incident, segons va informar la Policia Local, es va produir a les set del matí quan es va rebre un avís que dos joves s’havien barallat i s’havia retingut un agressor. A l’arribar al lloc, el jove que estava retingut es va encarar als agents, cridant-los, insultant-los i clavant-los puntades de peu i cops de puny. L’agressor, identificat com N.T., veí