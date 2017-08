Nou col·lector a Raimat per evitar inundacions

Al carrer Ronda i estarà a punt d’aquí a dos mesos || L’alcaldessa pedània ‘planta’ la visita d’obres de l’edil Joan Gómez

La Paeria ha iniciat les obres de renovació del col·lector d’aigües del carrer Ronda de Raimat, que es prolongaran uns dos mesos, i que permetran minimitzar les afectacions en episodis de pluja que sovint negava aquest vial i els limítrofs al no disposar l’actual de prou capacitat per absorbir l’aigua. L’alcalde accidental, Joan Gómez, va visitar ahir els treballs, que inclouen la substitució de seixanta metres del col·lector i la col·locació del nou en una cota inferior per guanyar capacitat de la xarxa, així com la instal·lació d’unes reixes transversals per evitar que pugui quedar obturat.

L’actuació també inclou la demolició del mur que actualment separa els carrers Ronda i Quatre de Febrer, “i s’habilitaran una rampa i unes escales que permetran connectar aquests dos carrers”, va indicar Gómez. Les obres costen 36.025,96 euros. Els veïns fa anys que reivindiquen aquestes actuacions pels problemes d’inundacions denunciats en reiterades ocasions des de l’ajuntament pedani.



L’alcaldessa de Raimat, Eva Horcajada, no va assistir a la visita d’obres perquè era a la platja i per les “desavinences” amb Joan Gómez. “Fins que no em demani perdó públicament per haver-me qualificat d’immadura prefereixo no coincidir amb ell”, va indicar. La disputa entre els dos va tenir lloc durant el pregó de festa major de la localitat i va continuar a les xarxes socials.

Horcajada lamenta l’afany del “PSC per penjar-se les medalles i per no reconèixer que les millores s’aborden per les insistències veïnals ”. Gómez va eludir fer cap referència a la disputa, que dóna per tancada.