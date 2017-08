Ensenyament activa el pla contra les agressions de pares a professors

El Govern podrà presentar la denúncia judicial

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El departament d’Ensenyament activarà ja aquest mes de setembre, amb l’inici del nou curs, el protocol de prevenció, detecció i actuació davant d’agressions a docents i personal dels centres educatius que, entre altres mesures, inclou la possibilitat que la mateixa Generalitat denunciï per via judicial els pares o altres persones de fora del centre que agredeixin un professor. L’actuació judicial per part de l’administració està prevista malgrat que el mateix docent agredit no vulgui fer-ho. Així, el protocol, pactat per Ensenyament i els representants sindicals el mes de maig passat, estableix que l’Advocacia de la Generalitat podrà presentar-se com a