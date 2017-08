“Som o no som part de l’Eix?”

Queixes dels veïns d’Alcalde Costa perquè hi circulen molts cotxes, malgrat que el tram és per als vianants i hi ha zones de descàrrega a prop || Demanen millores al carrer República del Paraguai

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’entitat veïnal també insta la Paeria a habilitar un nou accés per República del Paraguai al pàrquing de zona blava ubicat entre aquest carrer, Alcalde Costa i Ramon Soldevila. “Actualment l’entrada i la sortida és per Ramon Soldevila i molts conductors, per estalviar-se fer la volta per avinguda de Mardid, opten per recórrer deu metres en direcció contrària per Ramon Soldevila per accedir a la zona d’aparcament”, expliquen des de l’entitat. De fet, ha estat una de les propostes que van presentar els veïns en el marc dels pressupostos participatius que aquest any ha impulsat la Paeria a través dels