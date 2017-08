Detinguda una dona per robar a una jove de 16 anys a Lleida

Actualitzada 21/08/2017 a les 18:36

© Vista de la façana de la comissaria de la Guàrdia Urbana.

La Guàrdia Urbana va detenir divendres una dona al barri antic de Lleida com a presumpta autora d’un delicte de robatori amb violència. Segons la policia local, els fets van tenir lloc cap a les 20 hores, quan una patrulla va ser requerida per una mare que anava acompanyada de la seva filla menor de 16 anys i va manifestar que una dona que coneixia del barri havia agafat a la menor fortament del braç i l’havia empentejat dins d’un portal del carrer Cavallers, dient-li que li entregués els diners i tot el que portés.



En un moment de descuit de la dona, la menor va poder fugir corrent cap a casa seua. La víctima va facilitar la descripció física de la dona i, seguidament, els agents van fer recerca per la zona, localitzant-la finalment al carrer Sant Carles.



La detinguda és una dona de 34 anys, de nacionalitat espanyola i veïna de Lleida.