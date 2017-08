Les famílies catalanes gastaran una mitjana de 280€ per fill en la tornada a l'escola

El 52% dels consumidors avançarà part del seu pressupost el setembre per fer front a les despeses de l’inici del curs

Els negocis favorits per a les compres de la tornada a l’escola

, segons una enquesta realitzada per Tiendeo.com. Aquesta xifra situa a la despesa per alumne a Catalunya com la segona més elevada de l’Estat, només superada per la de la Comunitat de Madrid.Segons l’estudi,. Aquesta xifra també converteix aquesta comunitat autònoma com la segona més previsora, només superada per la Regió de Múrcia.El principal objectiu per al 46% dels consumidors que planifiquen és el de trobar les millors ofertes. L’eina favorita de planificació per a 1 de cada 3 pares són els catàlegs digitals.Malgrat la tendència per la planificació de les compres, els catalans no són tan previsors durant el procés. D’una banda, el 52% afirma que prefereix avançar el pressupost del mes de setembre per afrontar les despeses de la tornada a l’escola, i un 21% encara no ha decidit com gestionar aquest desemborsament. Per l’altre, el 48% dels enquestats esperarà fins la mateixa setmana de l’inici del curs per atansar-se als establiments i realitzar les seues compres.El desequilibri entre el canal online i offline es fa evident en el moment de la compra.L’enquesta de Tiendeo.com revela que només el 26% dels consumidors realitzarà alguna de les compres d’aquest període a través del comerç electrònic.Els establiments preferits per les famílies catalanes per fer les compres de la tornada a l’escola són els supermercats i les grans superfícies.