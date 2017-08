Salut inverteix més d’un milió a comprar 4.641 aparells ortopèdics a Lleida el 2016

La despesa va augmentar un 7,5% respecte a l’any passat i els usuaris paguen un màxim de 36 € || Els més comuns són cadires de rodes, cotilles, pròtesis, caminadors, embenats compressius i calçat ortopèdic

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La compra d’aparells ortoprotètics per a pacients de Lleida va suposar a Salut una inversió d’1.119.709 euros el 2016, un 7,5% més que l’any anterior. Es van destinar a adquirir un total de 4.641 aparells, amb una inversió mitjana de 241 euros. La compra de cadires de rodes suposa el 36% d’aquesta inversió (408.392 euros), amb un total de 945 aparells adquirits, pels 883 d’un any enrere. A més de les cadires, els aparells més subministrats per Salut a la regió sanitària de Lleida van ser les ortesis de columna vertebral (cotilles per corregir problemes d’esquena), ortesis de membres inferiors