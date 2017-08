L’Eix acomiada les rebaixes, que han tingut un lleu augment de vendes

Els comerciants estimen un increment del 2 al 3% || Unes vuitanta parades en el tradicional mercadillo de final de temporada, que dura fins demà

Les botigues de l’Eix Comercial van tornar a treure ahir el gènere al carrer, com fan des de fa dinou anys, per culminar amb un mercadillo, que dura fins demà, el final de les rebaixes d’estiu. La campanya ha complert les previsions inicials, que preveien un lleu augment de les vendes respecte a l’any anterior. “Pel que hem consultat amb les botigues associades, el juliol va anar bastant bé i el balanç de les rebaixes és d’entre un 2,5 i un 3% d’augment de les vendes”, va ressaltar el president de la Federació de Comerciants de l’Eix, Llorenç González. Va destacar que cada vegada més les vendes es concentren en els primers deu dies de la campanya, a començaments de juliol, que van ser bons, i la resta de la campanya és més fluixa, amb caps de setmana molt tranquils perquè molta gent se’n va a la platja.

“Les rebaixes no han estat per tirar coets, han anat en la línia del previst. Calculem una pujada d’un 2% respecte a l’any passat, però amb les vendes molt concentrades en la primera setmana. La recuperació existeix, però és molt minsa, no es percep gaire i no arriba a tots per igual”, va plantejar la secretària general de la Fecom, Maria Rosa Armengol.

Comerciants consultats a peu de carrer a l’Eix van corroborar aquesta percepció. “Ha anat bé, hi ha hagut moviment. Encara que la segona quinzena d’agost s’ha notat una baixada, esperem que amb el mercadillo s’acabi d’animar una mica”, va explicar una comerciant. “Les rebaixes han anat bé, més al juliol que a l’agost, que ha quedat una mica mort. El mercadillo farà que recuperem una mica el que hem deixat de facturar aquest mes”, va confirmar una altra.

Ahir molts ciutadans es van atansar a alguna de les vuitanta parades instal·lades al llarg de tot l’Eix per buscar les gangues d’última hora. Podien trobar-s’hi peces de roba i altres articles amb descomptes superiors al 50% i a preus a partir de 10 o 15 euros. El tinent d’alcalde de Comerç, Rafael Peris, va ressaltar l’èxit d’aquesta iniciativa i com ha estat copiada per altres localitats.