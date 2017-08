La Paeria ha atès 896 temporers aquest estiu

Actualitzada 24/08/2017 a les 18:33

L’allotjament a l’Alberg Jericó ha registrat 4.559 serveis

© Temporers a la campanya de la fruita a Lleida. Itmar Fabregat

La Paeria ha finalitzat el projecte d’atenció i acollida a les persones que arriben a la ciutat durant la campanya de la fruita. Des que es va posar en marxa el 12 de juny s’han atès 896 persones, amb una mitjana diària de 12,6. L’antic convent de Santa Clara, on l’Oficina única d’atenció social ja es va ubicar l’any passat, ha centralitzat els serveis.



Entre altres, amb dades acumulades fins ara, s’han comptabilitzat 4.559 pernoctacions, amb 736 persones diferents -el 82% dels demandants d’allotjament-. D’aquestes, 500 no tenien treball ni ingressos econòmics en el moment de gestionar el servei. S’ha de dir que el percentatge de persones allotjades s’ha reduït les últimes setmanes de la campanya. Destaquen els 3.941 sopars que s’han servit, els 2.052 serveis de dutxa o les 542 bosses d’aliments que s’ha repartit. Durant la campanya s’ha fet 2.271 entrevistes d’atenció social.



El perfil l’usuari és el d’un home de 26 a 46 anys, provinent majoritàriament de l’Africa Subsahariana i el Magreb. El 56% dels temporers atesos han vingut per primer cop a Lleida davant l’oferta existent.



El projecte ha incorporat enguany accions en l’àmbit sociolaboral, amb la col·laboració de la Fundació Pagesos Solidaris, i enguany s’ha habilitat nou un punt d’informació i orientació sindical, amb professionals de CCOO i UGT i el suport de voluntariat d’Esclat Pare Palau i tècnics municipals.