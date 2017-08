Pep Tort s'incorpora a Demòcrates de Catalunya

Actualitzada 24/08/2017 a les 16:54

L’exdirector del consorci de La Seu Vella anuncia la seua decisió en una trobada en què la formació política ha explicat les accions per a l’1-0

© La roda de premsa de Demòcrates de Catalunya Lleonard Delshams

La formació política Demòcrates de Catalunya a Lleida ha fet pública la incorporació entre els seus membres de Josep Tort, exdirector del Consorci del Turó de La Seu Vella. L’acte ha comptat amb la presència de Jordi Souto, exsenador, membre del Comitè Nacional de Demòcrates i portaveu de la Regió de Lleida; Assumpció Laïlla, diputada al Parlament de Catalunya i portaveu Nacional de Demòcrates, i del propi Tort.



Souto ha assenyalat que “l’anunci de la incorporació a Demòcrates de Pep Tort és una gran notícia per a Lleida, com a figura responsable de la candidatura del Turó de la Seu Vella a patrimoni de la UNESCO i per tota la tasca cultural que ha fet i està fent per Lleida”.



Laïlla ha assenyalat que la formació ha apostat per fer pinya de cara al referèndum de l’1-O, allunyant-se de de partidismes i amb la voluntat “que la classe política estigui a l’alçada, tal com ho està la ciutadania”.



De la seua banda, Pep Tort ha explicat la seva decisió de fer “nova política”, amb una formació d’estructura oberta. Tort també ha explicat que “té la sensació de què Lleida s’està desconnectant de la resta del país, amb discursos com els de l’alcalde Ros o del rector de la UdL Roberto Fernández”



Tort creu que “la ciutat necessita explicar a la resta de Catalunya que ens hem ‘d’incoporar’ a la resta del país”.