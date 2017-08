Tall d’un carril al Clot per canviar una canonada

Operaris d’Aigües de Lleida van tallar ahir un carril a Alcalde Porqueres, concretament, en el tram que va de la plaça d’Europa al carrer Mossèn Reig, pels treballs per substituir una canonada de la xarxa d’aigües que es trobava en mal estat. Inicialment, el problema es va detectar per la ruptura de l’escomesa d’un edifici d’aquest carrer, al barri del Clot de les Granotes, però a l’obrir la rasa es va detectar que la canonada era molt vella i es va optar per substituir-la completament per evitar problemes en el futur. La reparació va quedar enllestida a la tarda, la qual cosa va permetre normalitzar el pas i l’estacionament de vehicles, que havien quedat restringits a causa de l’obra. La concessionària Aigües de Lleida és l’encarregada del manteniment de tota la xarxa de distribució d’aigua potable, així com la de sanejament i clavegueram.