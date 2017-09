Estudiants de lloguer

Els joves de fora de Lleida ciutat que estudien a la UdL constitueixen un dels principals col·lectius que impulsen la demanda || La gran majoria opta per residir en un habitatge compartit amb diversos companys, cosa que redueix el cost a menys de 200 € per a cada un

En aquestes dates, poder llogar un pis per a estudiants a Lleida és “molt difícil”, segons diverses immobiliàries consultades per aquest diari. Habitualment, els estudiants comencen a buscar-lo just després del final del curs per anar-se’n de vacances amb tot a punt per al setembre, per la qual cosa ara els més endarrerits s’han de conformar amb les engrunes del mercat. No obstant, professionals del sector immobiliari assenyalen que els propietaris han perdut la por de llogar els immobles a universitaris per temor que el “destrossin” i l’oferta és més gran, en comparació amb anys anteriors, encara que la demanda