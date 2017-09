Hi inverteix 200.000 euros i ha començat aquesta actuació en mitja dotzena || El curs començarà entre els dies 12 i 14 d’aquest mes amb un 2,95% menys d’alumnes d’Infantil i un 4,5% més a l’ESO

Ensenyament retirarà enguany l'amiant en 39 dels 193 centres de Lleida on en va detectar

Ensenyament destinarà 200.000 euros a retirar aquest any fibrociment en 39 centres educatius de la província. La conselleria va detectar 193 col·legis i instituts de Lleida les instal·lacions dels quals tenen aquest material que conté amiant, un mineral en desús que pot ser perillós per a la salut si està en males condicions o es manipula sense mesures de seguretat. En principi, el departament va anunciar que el substituiria en dos centres, però el director territorial, Miquel Àngel Cullerés, va afirmar ahir que preveuen 39 actuacions i va detallar que ja han retirat amiant o estan en tràmit a l’institut Guindàvols de la capital (han substituït una xemeneia, baixants de sanejament i unes canonades) i en centres de Vilanova de Meià, Sant Martí de Maldà, Guissona i Agramunt. Ensenyament també preveu una inversió de 12,6 milions en la construcció de l’institut de Torrefarrera (6,4 milions) i l’escola d’Almenar (3,9), el projecte d’ampliació del col·legi Ramon Faus de Guissona i la licitació del projecte d’edificació de l’escola Pinyana de Balàfia. A més, ha instal·lat barracons a l’institut Terres de Ponent de Mollerussa, el de Guissona i ha construït el d’Alpicat íntegrament en mòduls. Se n’ha retirat un al Joan Brudieu de la Seu.

Aquestes són algunes de les novetats del curs 2017-2018, que començarà el dia 12 en Infantil i Primària i en set instituts, mentre que en uns altres dos ho faran el 13 i en 38 més, el dia 14. El curs arrancarà amb 76.184 alumnes, 512 més que l’anterior.

Preveu invertir 12,6 milions en obres, entre les quals l’institut de Torrefarrera i l’escola d’Almenar

Anuncia una partida de 61.125 euros en ajuts per a la prevenció de l’abandó escolar

Continua el descens a P-3 per la baixa natalitat, amb 364 nens menys (-2,95%, 11.984 en total), mentre que augmenten en la resta d’etapes, sobretot a l’ESO, amb 726 estudiants més (4,56%, 16.641). Primària guanya 110 alumnes (0,41%) i arriba a 26.738; a Batxillerat n’hi ha 4.905, la qual cosa implica 78 més (1,62%); en FP de grau mitjà, són 3.910, un 1,74% més (67 alumnes) i 3.396 a FP superior (30 més, un 0,89%). Cullerés va destacar que cap grup de P-3 supera la ràtio de 25 nens per aula (22 als centres de màxima complexitat) i va dir que no perilla cap escola rural.

Així mateix, tal com va avançar aquest diari, va assenyalar que el curs començarà amb 350 nous docents (n’hi haurà 5.118 en total), dels quals 216 estan destinats als centres que escolaritzen més alumnes nouvinguts, amb dificultats o desfavorits. Aquests centres augmentaran d’aquesta manera el 35 per cent la plantilla.

Pel que fa a les places docents que els mateixos centres perfilen per poder elegir els professors que millor s’adapten al seu projecte educatiu, a Primària són 124, davant les 88 del curs passat (un 41% més) i a Secundària, 89, un 19% més que les 75 del curs anterior).

Cullerés va indicar també que han rebut un 3 per cent més de peticions de beques de menjador, 6.508, i que actualment un 11% més de famílies ja saben si la rebran del 100% o del 50%. El curs passat van destinar 2,97 milions en 4.813 beques. Així mateix, va anunciar una partida de 61.125,24 euros per a ajuts de suport educatiu i prevenció de l’abandó escolar i 300.000 euros en socialització de llibres de text. Pel que fa al protocol per detectar indicis de radicalització en alumnes, va apuntar que primer formaran docents de centres de màxima complexitat.