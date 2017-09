Tret de sortida a la selectivitat per a 321 alumnes lleidatans

Actualitzada 05/09/2017 a les 12:16

Un poema d’Ángel Gonzálex i un fragment d’’El amor inteligente’ d’Enrique Rojas han protagonitzat el primer examen, el de Castellà

© Estudiants durant la selectivitat del mes de juny passat. SEGRE

La selectivitat de setembre ha començat aquest dimarts per a 5.406 alumnes matriculats a tot Catalunya, dels quals 321 fan les proves a la Universitat de Lleida (UdL). L’any passat se’n van matricular 341. El primer dia d'exàmens ha començat amb la prova de castellà, en què els estudiants han pogut escollir entre un poema d’Ángel González publicat a ‘Mil años de poesia española’ i un fragment d’’El amor inteligente’ d’Enrique Rojas sobre les vivències afectives més importants. Aquest dimecres també es realitzen els exàmens de Català i de matèries com Química o Dibuix Tècnic. Dimecres serà el torn d’Història, Filosofia i Anglès i dijous, de les assignatures no comunes.



En aquesta selectivitat de setembre, la prova d’aptitud personal (PAP) que han d’afrontar els estudiants que volen estudiar Educació Infantil o Primària se centralitza a Barcelona i n’hi ha 584 de matriculats. A la selectivitat de juny, aquesta prova que avalua en dos exàmens la competència comunicativa i matemàtica dels alumnes es va poder fer a totes les demarcacions.



En el conjunt de Catalunya, un 73 per cent dels 5.406 matriculats a la selectivitat faran les proves de la fase

general i algun examen de l’específica, mentre que la resta (1.454 estudiants) només s’enfrontaran a la fase específica. Del total, 3.414 es presenten per primera vegada, 291 volen apujar nota i 190 hi acudeixen després d’haver suspès alguna convocatòria anterior.