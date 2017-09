Troben a Lleida en estat ebri un menor escapat d'un centre

El jove, de 16 anys, estava en un banc de Santa Cecília i al principi no reaccionava

La Guàrdia Urbana va trobar diumenge passat al matí un adolescent de setze anys en estat ebri que s’havia escapat d’un centre de menors el dia anterior. Segons va informar ahir la Policia Local, els fets van tenir lloc a les 8.40 hores al parc de Santa Cecília, quan una patrulla va veure que hi havia un jove ajagut en un banc.



Els agents van comprovar que el noi no reaccionava en un primer moment malgrat cridar-li l’atenció, però van insistir fins que van aconseguir que es despertés. A l’adonar-se que el jove es trobava sota la influència clara de les begudes alcohòliques, la Guàrdia Urbana va sol·licitar una ambulància perquè l’atengués.



Al seu torn, els agents van comprovar les seues dades personals i van veure que existia una denúncia del dia anterior de la seua desaparició d’un centre de menors. La patrulla va acompanyar el menor fins a l’hospital Arnau de Vilanova perquè fos atès fins que el responsable del centre de menors es va fer càrrec d’ell.



El juliol passat, la Guàrdia Urbana també va localitzar un menor de disset anys que s’havia escapat d’un centre. Segons va informar la Policia Local, una patrulla que circulava per l’avinguda de l’Exèrcit va veure un jove que caminava per la cuneta i que va sortir corrents al veure’ls. Hores després, a la una de la matinada, una altra patrulla va veure el jove al carrer la Palma i el van traslladar a la comissaria dels Mossos d’Esquadra al negar- se a donar les seues dades. Finalment, els agents van poder comprovar que es tractava d’un jove que s’havia escapat d’un centre de menors.