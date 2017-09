Els veïns plantegen enderrocar o rehabilitar els blocs Ramiro Ledesma de la Mariola

Proposen que Paeria, Generalitat i Estat elaborin un pla especial i que ho decideixin els tècnics

L’associació de veïns de la Mariola planteja que els antics blocs Ramiro Ledesma (Grup Mariola) siguin enderrocats per construir nous habitatges o bé rehabilitats integralment, amb l’objectiu de destinar-los a lloguer social per a persones amb pocs recursos. En aquests blocs hi ha desenes de pisos tapiats (almenys una quinzena d’escales senceres), molts altres d’okupats i alguns de totalment destrossats. El president de l’entitat veïnal, Víctor Ruiz, considera que la situació és insostenible i proposa que “la Paeria, la Generalitat i si és necessari també l’Estat” uneixin forces per buscar ja una solució. “Que facin un pla especial o bé