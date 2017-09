La UdL omple la meitat dels graus i a la resta compta amb 466 vacants

Queden places en 22 titulacions i la matrícula estarà oberta fins a la tercera setmana d’octubre || Confia a cobrir al final entre el 87% i el 92% del total

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La Universitat de Lleida ja ha omplert les places de primer de gairebé la meitat de les carreres, però encara queden 466 vacants repartides en 22 titulacions, a les quals podran accedir els estudiants que aprovin la selectivitat al setembre o els que encara no s’han matriculat per qualsevol raó i compleixen els requisits. En global, falta per cobrir un 20% de les 2.305 places que ofereix. El grau amb més nombre de vacants és el d’Administració i Direcció d’Empreses, amb 53 de 150. No obstant, els casos més flagrants són els de Geografia, amb 29 vacants de 30, i