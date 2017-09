Quatre intoxicats i deu desallotjats a l’incendiar-se un solar del Barri Antic

Dos veïnes de l’edifici limítrof i dos urbans que van acabar a l’Arnau || Va cremar una gran quantitat d’escombraries i el poliuretà dels edificis contigus

Un incendi en un solar del Barri Antic ple d’escombraries va resultar ahir en quatre persones evacuades a l’Arnau per intoxicació de fum i amb una desena de veïns desallotjats. Els fets van ocórrer quan faltaven pocs minuts per a les deu del matí en un solar situat a la confluència dels carrers Timbalers i Alsamora. Per causes que es desconeixen i que s’investiguen, la gran quantitat d’escombraries acumulades va començar a cremar i les flames van assolir ràpidament el poliuretà que revesteix els dos edificis limítrofs, la qual cosa va provocar una intensa fumarada al solar i una columna de fum negre visible des de diversos punts de la ciutat. Fins al lloc dels fets es van desplaçar tres dotacions dels bombers de la Generalitat i cinc patrulles de la Guàrdia Urbana, que van desallotjar preventivament la desena de veïns que es trobaven en aquell moment als habitatges de l’edifici situat al número 1 del carrer Alsamora.

A més, van tallar aquesta via, així com Cavallers, Timbalers i Galera per facilitar les tasques dels serveis d’emergències. Dos veïnes desallotjades, de 53 i 55 anys, i dos agents de la Urbana que van participar en l’evacuació, de 36 i 53 anys, van haver de ser atesos per inhalació de fum per efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques, que finalment van decidir el seu trasllat a l’Arnau de Vilanova. Els bombers van donar per extingit l’incendi sobre dos quarts d’onze del matí i, després de ser revisada l’estructura de l’immoble, que finalment no va quedar afectada, els veïns van poder tornar als seus habitatges a les onze del matí. Diversos carrers limítrofs van quedar plens de restes del poliuretà cremades que van sortir volant.

Per la seua part, des de la plataforma Pla de l’Aigua i l’Associació de Veïns de Jaume I van tornar a mostrar malestar per la falta de manteniment de nombrosos solars del barri en els quals s’acumulen escombraries. Van reclamar una campanya de sensibilització per evitar-ho i també l’actuació d’ofici de la Paeria per reclamar responsabilitats als propietaris.