Estàtues humanes per animar les compres a l’Eix

Setze de repartides des d’Alcalde Costa fins a Carme i Magdalena

Una gàrgola, un víking, un centaure, la mort amb la dalla, Merlí, Joana d’Arc i un home folrat d’espills són algunes de les estàtues humanes que ahir van animar l’Eix Comercial. En total, setze escultures vivents de les que habitualment actuen a la Rambla de Barcelona es van ubicar repartides per tots els carrers que conformen l’Eix, des d’Alcalde Costa fins a Magdalena i Carme, passant per la plaça Sant Joan i el carrer Major. S’hi van instal·lar a les 11.30 hores, just quan va començar a ploure, però la meteorologia no va aigualir l’acció, ja que les figures van continuar impertèrrites en les seues posicions.

Les escultures van despertar la curiositat de les persones que passejaven per la zona, sobretot de la canalla, tant per l’espectacularitat de la caracterització com al veure com es movien cada vegada que algú els donava una moneda.

La federació d’associacions de comerciants de l’Eix Comercial va iniciar l’any passat aquesta iniciativa de dinamització amb nou estàtues i en aquesta segona edició pràcticament han doblat el nombre de participants, segons va destacar el president dels comerciants de l’Eix, Llorenç González.

Les persones que es facin una fotografia amb les figures i la pugin al Facebook de l’Eix podran guanyar vals de compra de 25, 50 i 100 euros per gastar en botigues associades.