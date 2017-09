Estudis per trencar estigmes

S.E. 10/09/2017 a les 05:22

Alumnes d’ètnia gitana aposten per trencar la visió negativa del seu col·lectiu i reivindiquen l’esforç per continuar estudiant més enllà de l’ESO, uns a l’FP i el Batxillerat i d’altres a la universitat || Programa d’Ensenyament per contribuir al seu èxit escolar i sociolaboral