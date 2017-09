Viver d’hortolans

El projecte d’horts municipals a Rufea per a emprenedors del sector agrari compleix els primers quatre anys || Busca promoure la incorporació de nous empresaris al sector agrícola i facilitar l’expansió dels que ja hi estan treballant i compta amb quatre professionals

El tinent d’alcalde d’Urbanisme, Fèlix Larrosa, va destacar que el projecte busca promoure nous projectes d’agricultura “quilòmetre 0” i segones oportunitats de reciclatge professional. “Però també forma part d’una estratègia més global per impulsar l’aprofitament de terres en desús i per assajar el potencial d’aquestes finques per a emprenedors agraris, no en cultius de grans extensions, sinó dedicats a una horticultura d’alt valor afegit i amb bona sortida tant al mercat local com a internacional”, va afirmar.

Per facilitar la part de comercialització, la que resulta més complexa per als pagesos, la Paeria impulsarà la marxa Horta de Productes Agraris de Qualitat i Proximitat. També facilitarà la “gestió mancomunada” de part d’aquesta comercialització. Per exemple, va indicar Larrosa, subvencionant una furgoneta retolada amb la marca Horta o facilitant que els productes arribin a la restauració o als menjadors escolars. “El pagès conserva el territori, si no hi és s’entra en una espiral depriment”, va afegir el regidor, que va destacar així mateix que aquest projecte s’ha de completar amb altres iniciatives de promoció econòmica complementàries, com ara l’agroturisme.