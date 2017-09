Els pares de Lleida demanen mesures contra la segregació escolar

En el nou curs que comença avui amb la tornada a les aules || La Fapac organitza parelles lingüístiques de progenitors per potenciar la integració de les famílies

Accions efectives per revertir la segregació escolar. Aquesta és una de les demandes prioritàries per al nou curs escolar que comença avui per part de la delegació a Lleida de la Federació d’Associacions de Pares de Catalunya (Fapac). La responsable, Elisa Solé, va afirmar que és una qüestió que “preocupa moltíssim i se’n parla molt, però no s’hi acaba de fer res”. Va recordar que el Consell Escolar Municipal de Lleida va acordar crear una comissió específica per abordar-la, però encara no s’ha reunit. Solé també es va mostrar en desacord amb el protocol pel qual Ensenyament preveu formar els