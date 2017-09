Un banc ven 205 habitatges a Lleida per menys de 50.000 euros

Els pisos més barats costen menys de deu mil euros i estan molt deteriorats

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Comprar un pis des de 2.865 euros. Aquest és el preu mínim que ofereix la immobiliària Anida, filial del BBVA, per un pis de 55 m² en una casa centenària de la plaça del Dipòsit, dins la campanya que ha posat en marxa per vendre part del seu patrimoni immobiliari amb pitjor sortida al mercat. Els habitatges més barats, amb preus per sota fins i tot dels 10.000 euros, estan, més que per reformar, per refer gairebé per complet, ja que es troben molt deteriorats i en zones amb un escàs atractiu.La campanya busca vendre 2.500 habitatges per menys de