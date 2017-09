Pimec rebutja l'obertura de noves àrees comercials a Lleida

Les associacions de veïns de la Bordeta, Magraners, Cappont i Democràcia i Cardenal Remolins reclamen comerços de proximitat

Pimec Comerç ha demanat a les administracions que detinguin les noves àrees comercials previstes a la ciutat de Lleida i reconsiderin les seues dimensions i ubicacions, que són "desmesurades" i "inassumibles", segons el president d’aquesta patronal, Manel Llaràs.



Segons Llaràs, Lleida és la tercera ciutat de Catalunya amb més comerços per habitant, amb una ràtio de 15,87 comerços per cada 1000 habitants. La superen Girona, amb un 16,67, i Barcelona, amb un 16,24. I la mitja de Catalunya és d'un 13,47 per cent. Per tant, Lleida està per sobre d'aquesta mitja.



Llaràs ha encapçalat aquest dijous una roda de premsa que ha servit per presentar quatre entitats que s'han adherit a Pimec per reivindicar, entre altres coses, la falta de comerços de proximitat a alguns barris. Es tracta de les associacions de veïns de la Bordeta, Magraners, Cappont i Democràcia i Cardenal Remolins.



Als Magraners volen facilitats perquè els joves es quedin al barri i incentivin el comerç. A la Bordeta reclamen més botigues per donar més vida a la zona i a Cappont critiquen que es veuen rodejats de grans empreses. A Democràcia i Remolins demanen més control a la zona i més comerços de proximitat del país.



Des de Pimec asseguren que cal donar suport a les entitats perquè consideren que els problemes que tenen són específics. Diuen que tenen unes necessitats concretes però moltes dificultats per desenvolupar-les.