Pedalada el 24 per la Setmana de la Mobilitat Sostenible

Sortida i arribada al Parc de Santa Cecília

Lleida celebrarà des de demà i fins al dia 24 la Setmana de la Mobilitat Sostenible amb una pedalada pel centre de la ciutat, en part per carrils bici, com a acte destacat. Serà el dia 24, a les 11.00 hores, amb sortida i arribada al Parc de Santa Cecília. Recorrerà, entre altres carrers, la rambla d’Aragó, el pont de la Universitat, els Camps Elisis, el pont de Príncep de Viana i Prat de la Riba, segons va indicar el coordinador de l’activitat, Sergi Escobar.

El tinent d’alcalde Fèlix Larrosa va afirmar que, en un any, la Paeria ha portat a terme un total de 147 operacions per millorar la mobilitat de la ciutat i, per la seua banda, l’alcalde, Àngel Ros, va destacar la inversió en l’extensió del carril bici, l’ampliació de voreres i l’habilitació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

A

tota la província, la Setmana de la Mobilitat Sostenible suma 138 adhesions (71 ajuntaments, 8 consells comarcals i 59 entitats), més de 200 mesures permanents, 53 caminades en 39 municipis, una cinquantena de pedalades (un parc d’educació viària de bicis a la capital el dia 24), i una carrera de transport interurbà i una altra d’escolar.