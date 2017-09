Pimec rivalitza amb la Fecom i afirma que representa el 80% de les botigues

Suma el suport de les associacions de Cappont, els Magraners, la Bordeta i Remolins || La Fecom assegura que és la patronal del sector i l’única que negocia el conveni

Pimec Comerç va presentar ahir els acords a què ha arribat per integrar les associacions de comerciants de Cappont, la Bordeta, els Magraners, Democràcia-Cardenal Remolins i Slow Shop Lleida, i el seu president, Manel Llaràs, va assegurar que ja ostenten la representació del 80% dels 2.200 establiments comercials que hi ha a Lleida ciutat. Llaràs va destacar que faran d’altaveu de les reivindicacions de les associacions i demanaran a l’administració local i autonòmica que estudiïn les diferents necessitats de cada zona comercial per plantejar “solucions particulars” adequades a cada cas.

La pugna per ostentar la representativitat empresarial del sector comercial a Lleida enfronta Pimec amb la Federació de Comerç de Lleida (Fecom), que ha estat la patronal del sector a la província des que es va crear. La secretària general, Maria Rosa Armengol, va defugir valorar les xifres presentades per Llaràs, però va recordar que “la que té la representativitat per a la negociació col·lectiva és la Fecom”, i que s’estructura a partir de la integració dels empresaris en gremis sectorials. A més, va assenyalar que algunes de les associacions territorials tenen doble afiliació i va assegurar que “per a temes sectorials importants, ens unim amb les altres patronals que faci falta”.

Les noves entitats associades a Pimec van exposar algunes de les seues reivindicacions. La presidenta dels Magraners, Loli Garzón, va reclamar a les administracions que impulsin la construcció d’habitatges al barri, i Óscar Pifarré, de Democràcia-Remolins, va plantejar la necessitat de fer visitables les termes romanes i més vigilància policial. Al seu torn, Paqui Tena, de la Bordeta, va demanar més facilitats per a l’obertura de negocis, amb exempcions fiscals o ajuts al lloguer, i el president de l’associació de Cappont, Ramon Miranda, es va mostrar preocupat pel possible tancament de comerços, si prosperen els projectes de noves grans superfícies (vegeu el desglossament).

Insisteix a rebutjar l’expansió comercial, que veu “desmesurada”

? Pimec Comerç va reiterar ahir la petició a les administracions perquè aturin les noves àrees comercials previstes a la ciutat i reconsiderin tant les ubicacions com les dimensions, ja que les considera “desmesurades” i “inassumibles”. Aquesta patronal xifra l’expansió prevista en projectes de grans superfícies en 240.000 metres quadrats, entre el nou Carrefour, Torre Salses, Gran Gardeny i l’ampliació de la zona de Copa d’Or. Manel Llaràs va recordar que Lleida és la tercera ciutat catalana de més de 75.000 habitants amb més densitat comercial, amb 15,87 establiments per cada mil habitants, mentre que la mitjana catalana és de 13,47. Va assegurar que les noves zones comercials “no portarien cap benefici a la ciutat” i perjudicarien especialment els barris més pròxims.