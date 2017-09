Alerten d'ofertes enganyoses de companyies de serveis bàsics

L’associació Aicec-Adicae, en una jornada celebrada a Lleida

L’associació Aicec-Adicae ha alertat avui en la jornada “Què podem fer per estalviar en el serveis básics?” celebrada en el centre cívic de L’Ereta, de la dificultat que suposa per als consumidors comparar les ofertes de les diferents companyies subministradores per la seua gran disparitat. La seua coordinadora, Isabel Pons, ha instat a vigilar les promocions perquè, sense explicitar-ho, inclouen contractes de manteniment. Ha denunciat que el percentatge de l’import del rebut que correspon al consum “és molt baix”, per la qual cosa estalviar consumint menys resulta difícil. Ha animat a revisar les factures per detectar increments sense justificar dels quilowatts o del consum d’aigua, sense haver-se registrat cap fuga. També ha aconsellat contractar la potència elèctrica que es necessita i adaptar els habitatges per augmentar la seua eficiència energètica (amb bombetes de baix consum, entre altres mesures). I, en tot cas, ha recomanat als ciutadans presentar reclamacions davant d’organismes de consum si se senten perjudicats. En un comunicat Aicec-Adicae ha criticat la “pujada constant” del preu de la llum i l’obligació d’instal·lar comptadors intel·ligents. També ha apuntat la demanda social de remunicipalitzar els serveis d’aigua “davant dels fraus de corrupció en concessions”.