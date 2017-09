Estrena del menjador a tres torns al Frederic Godàs

Al no ampliar l’espai Ensenyament

El col·legi Frederic Godàs de Cappont ofereix aquest curs tres torns de menjador, en lloc de dos, per pal·liar la falta d’espai i evitar que els nens dinin “amuntegats”. L’associació de mares i pares d’alumnes va optar per aquesta mesura davant la negativa d’Ensenyament a ampliar el menjador, i la seua presidenta, Marga Almirall, assegura que funciona bé. “Com que són menys, a cada torn es nota molt menys soroll”, va indicar, i va apuntar que també hi ha més espai per passar amb els carros de menjar.

Abans hi havia dos torns amb més de cent alumnes a cadascun i ara, tres, amb prop de 80. Va explicar que al primer torn, a les 12.30 hores, dinen els més petits (P-3, P-4 i P-5); en el segon, que comença sobre les 13.15 o 13.30 hores, els de primer i segon de Primària, i al tercer, que comença cap a les 14.15 hores, els de tercer, quart i cinquè. Així mateix, afirma que ni Ensenyament ni la Paeria s’han pronunciat en relació amb la reivindicació d’arreglar uns lavabos de la primera planta que es troben en desús.