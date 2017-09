© Apunta't al Canal SEGRE de Whatsapp!

Si us hi voleu apuntar:

Via escriptori

Via mòbil.



1- Guarda't el número +34 672 03 83 50 al teu mòbil amb el nom que vulguis. Canal SEGRE, per exemple. És molt important que no et saltis aquest pas, sinó no et podrem enviar informació!



2 - Obre Whatsapp i envia, a aquest nou contacte, un missatge amb la paraula ALTA.



3 - Al moment et donarem d'alta al nou Canal SEGRE. Si et vols donar de baixa, simplement, escriu BAIXA.

I a SEGRE t'ho volem explicar per tots els mitjans possibles. Per això, avui us expliquem que neix un nou canal de difusió de SEGRE a través de Whatsapp. Clica en aquest enllaç i et portarem directament a Whatsapp.