Cellers lleidatans s’obren camí en el mercat del Perú

Els productors ‘venen’ els seus vins a importadors del país andí || Les exportacions pugen un 200% després de les trobades

Els cellers lleidatans Costers del Sió, Castell del Remei, Mas Blanch i Jové i Cercavins, així com una vintena de productors vinícoles catalans i espanyols, busquen obrir-se camí en el mercat del Perú en una nova missió comercial inversa que organitza la Cambra de Comerç per facilitar les exportacions de vins i caves al país sud-americà. “La gastronomia peruana està en auge i hem quedat gratament sorpresos de la qualitat dels vins catalans”, va indicar Felipe Ponce, un dels nou importadors que participen en el congrés d’aquesta setmana a la Llotja.

Els productors destaquen l’oportunitat que els brinda aquest tipus de trobades per establir un primer contacte amb potencials importadors. “El procés és lent, però acabem tancant vendes en el 80% de les missions en què participem”, indica Juan Porcioles, de Costers del Sió. Carlos Mora, del Castell del Remei-Tomàs Cusiné, va subratllar la importància de les visites concertades a les seues instal·lacions per mostrar el procés d’elaboració vinícola. Per la seua part, Jordi Quejido, responsable d’exportacions de la Cambra, va indicar que les transaccions augmenten un 200% un any després de les missions.