Espectacular incendi de palots

Un foc calcina 6.800 caixes de fruita a l’exterior de l’empresa Lleida Fruits || Les flames van assolir diversos metres d’altura però no van afectar la nau

Un espectacular incendi va calcinar ahir a la matinada gairebé set mil palots de fruita que es trobaven apilats a l’exterior de l’empresa Lleida Fruits, situada als afores del barri de Pardinyes. Segons van informar els bombers de la Generalitat, l’avís es va rebre quan passaven vint minuts de les dos de la matinada.

Per causes que es desconeixen i que s’investiguen, es va originar un incendi en una esplanada al costat de la nau d’aquesta firma de fruita. Allà hi havia apilats 5.000 palots de fusta i 1.800 més de plàstic, que van quedar completament calcinats com a conseqüència de l’incendi.

Fins al lloc dels fets, l’antiga carretera de Corbins, al costat de l’empresa de neteja Ilnet, es van desplaçar ràpidament un total de sis dotacions dels bombers del parc de Lleida.

Les espectaculars flames generades van assolir en pocs minuts diversos metres d’altura i van provocar una columna de fum que podia observar-se des de molts punts de la ciutat. Tanmateix, el treball dels efectius va impedir que aquestes afectessin l’estructura i l’interior de la nau. Ningú va resultar ferit pel succés.

Una hora després de rebre l’avís, a les 1.18 hores, els bombers van donar per estabilitzat l’incendi, malgrat que no es van retirar del lloc. De fet, el dispositiu va continuar actiu durant el dia d’ahir per evitar que les flames, que encara continuaven actives durant el matí, poguessin revifar-se en qualsevol moment. Així, segons van informar els Bombers de la Generalitat, algunes dotacions van acudir al lloc dels fets durant el dia en diverses ocasions per remoure els palots calcinats i remullar la zona afectada.