La UdL i Almatret, en un projecte europeu per guanyar estalvi energètic

El grup d’investigació GREA Innovació Concurrent de la Universitat de Lleida participa en un projecte europeu que té com a objectiu aconseguir un estalvi d’energia d’entre el 20 i el 40% en edificis. Es tracta del projecte Innovative compact HYbrid electrical/thermal storage systems for low energy BUILDings, coordinat per l’empresa Comsa i amb un pressupost de 6 milions. La UdL s’encarrega de la coordinació científica en un consorci format per 21 participants de 9 països europeus. La finalitat general és desenvolupar dos sistemes compactes híbrids d’emmagatzematge elèctric i tèrmic tant per a edificis autònoms com per a immobles connectats a xarxes de calefacció per barris.

Almatret serà l’únic lloc de l’Estat on es provaran, juntament amb Bordeus i Agrantzia (Xipre). La catedràtica de l’Escola Politècnica Superior de la UdL i directora del GREA, Luisa F. Cabeza, va explicar que els dos models “implementaran sistemes de control i gestió intel·ligents i predictius totalment integrats que optimitzaran el funcionament del mateix sistema”.

A Almatret hi ha previst un parc solar per climatitzar un alberg de cinquanta places i un centre d’interpretació de les energies.