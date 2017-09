El jutge envia a la presó el detingut a Pardinyes acusat de jihadista

Va ser interrogat a l’Audiència Nacional, però es va negar a declarar || Suposadament es dedicava a propagar l’ideari d’aquests terroristes a través de Facebook

El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz va decretar ahir presó provisional i sense fiança per al jove d’origen pakistanès detingut dimarts al carrer Pere de Cavasèquia de Pardinyes per haver assolit suposadament un nivell de “màxima radicalització” a través del consum i difusió de propaganda jihadista a internet. L’arrestat, que respon a les inicials A.Z., va passar durant el matí a disposició judicial, però es va negar a declarar, igual com ho va fer en seu policial. No obstant, el magistrat, seguint el criteri de la Fiscalia, el va enviar a presó acusat d’un delicte d’autoadoctrinament.Segons sembla, el detingut